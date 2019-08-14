Yirmili yaşlardaki genç, birkaç kişiye daha saldırmak istedi ancak vatandaşlar tarafından engellendi. Bir aracın üzerine çıkan şahıs “Vurun beni” diye bağırdı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada olay yerine inceleme yapan ekipler, bir kadın cesedi buldu. Polis iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının, aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti. Avustralya Başbakanı Scott Morisson, yaşanılanlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başbakan Morisson “Bu şiddetli saldırı endişe verici. Saldırganı etkisiz hâle getiren vatandaşları da cesur davranışlarından dolayı takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. İHA
Yolda yürüyen kadınları bıçakladı
14.08.2019 - 03:29 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın başkenti Sidney’de kalabalık caddede yürüyen bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı.
Etiketler : saldırı,kadın,
643632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643632.aspx
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