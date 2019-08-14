Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yirmili yaşlardaki genç, birkaç kişiye daha saldırmak istedi ancak vatandaşlar tarafından engellendi. Bir aracın üzerine çıkan şahıs “Vurun beni” diye bağırdı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada olay yerine inceleme yapan ekipler, bir kadın cesedi buldu. Polis iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının, aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti. Avustralya Başbakanı Scott Morisson, yaşanılanlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başbakan Morisson “Bu şiddetli saldırı endişe verici. Saldırganı etkisiz hâle getiren vatandaşları da cesur davranışlarından dolayı takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. İHA