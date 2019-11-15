Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısında geri adım attı. ABD Senatosu’nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören bir karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep etti.

Ancak söz konusu talep, Erdoğan-Trump ortak toplantısına katılan Cumhuriyetçi Senatör Graham tarafından karşı görüş bildirilerek oylamayı bloke edildi.

Graham, “Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu problemi (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli.” değerlendirmesinde bulundu. Graham’in söz konusu kararının, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye dönüşünde verdiği röportajda Lindsay Graham için “Gerekenleri söyledim. Dersini aldı” demişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla Meclis’ten geçmişti.