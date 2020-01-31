Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından Kobe ve dört kızının olduğu fotoğrafı paylaşan Vanessa “Ben ve kızlarım, bu zor zamanlarımızda bize desteklerini ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ediyoruz. Çünkü çok ihtiyacımız var. Çocuklarımın harika babası, aşk dolu kocam Kobe ve sevecen, düşünceli, güzel kızım Gianna’nın ölümünden sonra tamamen mahvolmuş durumdayız” ifadelerini kullandı. Mesajını “Acımızı tanımlayacak yeterli kelime yok” diyen Vanessa “Beni rahatlatan tek şey Kobe ve Gigi’nin onları ne kadar çok sevdiğimizi bilmesi. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıydık” ifadeleriyle duygularını paylaştı.