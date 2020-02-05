Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin, diplomatik ilişkiye sahip olmadığı Sudan ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını ifade etti. Uganda’nın Entebbe şehrinde, Orgeneral Burhan ile bir araya geldiğini aktaran Netanyahu “İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan’ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür ettiği Orgeneral Burhan ile telefonda görüşerek Washington’a davet etti.



HÜKÛMET: HABERİMİZ YOK

Öte yandan Sudan hükûmeti, Orgeneral Burhan’ın Netanyahu ile görüşmesinden kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı. Enformasyon Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih “Söz konusu görüşmeyi basından öğrendik. Bununla ilgili bilgilendirilmedik ve bizimle istişare yapılmadı. Egemenlik Konseyi Başkanı’nın dönüşünün ardından yapılacak açıklamaları bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da “Bu görüşme, Filistin halkını sırtından bıçaklamaktır” diye tepki gösterdi.



BAE planladı

Sudanlı bir üst düzey yetkili, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) tarafından planlandığını savundu. Yetkili, el-Burhan’ın “Netanyahu’nun, ülkesinin terör listesinden çıkarılma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağını” düşündüğü için görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti. Yetkili, görüşmeden sadece Sudan, Suudi Arabistan ve Mısırlı çok az sayıda üst düzey yetkilinin haberdar olduğunu vurguladı. Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Âl-Nahyan geçtiğimiz sene el-Burhan’ı BAE’de ağırlamıştı.