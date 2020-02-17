Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 1.671’e çıktı. Şimdiye kadar virüs, 29 ülke ve bölgede 69 bin 289 kişide tespit edildi. Japonya’nın Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan 3 bin 700’den fazla kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde de 70 kişide daha virüs bulundu. Bununla gemide Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 355’e çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, gemide bulunan yaklaşık 400 ABD vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderildiğini açıkladı. Yolcular ABD’ye geldikten sonra 14 gün karantinaya alınacak. Kanada, Hong Kong, Güney Kore ve İtalya da gemideki yolcularını tahliye edecek. Gemide 255 Kanadalı, 330 Hong Konglu bulunuyor. Hong Kongluların 11’inin enfekte olduğu bildirildi.Öte yandan Nepal, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrindeki çoğunluğu öğrenci, 175 vatandaşını tahliye etti.



ÇİN’DE BANKNOTLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kâğıt paralar dezenfekte ediliyor. Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19’un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların “karantina altına” alındığı duyuruldu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi. Merkez Bankasına göre bankalar müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verecek, “karantina altına” alınan banknotlar da gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürülecek.