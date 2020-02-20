Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Kamışlı'da ABD askeri ile Rus askeri arasında gerginlik
20.02.2020 - 00:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamışlı,Rusya,ABD,
682595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682595.aspx
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