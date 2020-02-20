Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın yoğun kar yağışının yaşandığı Montreal kentinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. En az 200 aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.



Yaralılar kentteki 3 hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 50 aracın kullanılamaz hale geldiği ve ekipler tarafından yoldan kaldırıldığı ifade edildi.

Kazaya karışan araçlar arasında bir okul servisinin ve patlayıcı madde bulunan bir tankerin de yer aldığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, serviste öğrenci bulunmadığı kaydedildi.



Kanada Ulaştırma Bakanı Francois Bonnardel kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, zincirleme kazanın aniden başlayan şiddetli kar fırtınasının etkili olduğu bölgede meydana geldiğini ifade ederek, "İnsanlar seyir halindeydi. Şiddetli rüzgar vardı. Bir anda görüş mesafesi düştü. Daha sonra zincirleme kaza meydana geldi" dedi.