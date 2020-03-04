Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) adalar ve denizcilikle ilgili konulardan sorumlu milletvekili Nektarios Santorinios, kameraya yansıyan görüntülerin uluslararası deniz hukuku ve sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, Yunan makamlarından bununla ilgili bir an önce cevap vermesini istedi. Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve Mera24 Partisi lideri Yannis Varufakis de Twitter mesajında, Avrupa Birliği’nin göç politikasını eleştirerek partisinin düzensiz göçmenler meselesinin askerîleştirilmesi ve maniple edilmesini kınadı. Varufakis, mesajında “Her yere insanlık, zulüm görenlere iltica ve AB’de, Brüksel, Batı insaniyetiyle uyum sağlayana kadar her şeye veto” ifadelerini kullandı. Önceki gün botla Ege Denizi’ne açılan bir grup göçmen, Yunanistan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itildi. Botları sürüklenen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının benzinlerini aldığını, botlarının benzin hortumunu keserek hareket etmelerine engel olduğunu, kendilerini âdeta ölüme terk ettiğini anlattı. Yunan askerleri bebeklerin biberonlarına bile el koyduktan sonra, tartakladıkları göçmenleri Türkiye’ye geri göndermişti.