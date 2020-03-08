Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral’ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayif ve Navaf bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıkları iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed, Muhammed bin Nayif ve kardeşi Navaf bin Nayif, evlerine yapılan baskınla vatana ihanet suçlamamasıyla tutuklandı. Haberde, Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde, Muhammed bin Nayif’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi. Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman’ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmıştı. Prens Ahmed ülkesinde sessizliğini korumuştu.