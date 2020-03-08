Kral’ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayif ve Navaf bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıkları iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed, Muhammed bin Nayif ve kardeşi Navaf bin Nayif, evlerine yapılan baskınla vatana ihanet suçlamamasıyla tutuklandı. Haberde, Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde, Muhammed bin Nayif’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi. Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman’ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmıştı. Prens Ahmed ülkesinde sessizliğini korumuştu.
Kral Selman öldü mü?
08.03.2020 - 02:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kral Selman’ın hastalığı ve 84 yaşına gelişiyle taht savaşı kızıştı. Sosyal medya başta olmak üzere, ABD ve bazı Arap TV’lerinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in öldüğü öne sürüldü.
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