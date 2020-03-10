Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Berlin'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Libya'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede siyasi sürecin başarılı olabilmesi için askeri çatışmaların durdurulmasının önemi ele alındı.

Görüşmeyle ilgili olarak Federal Hükumet Basın ve Enformasyon Dairesi (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'da taraflar arasındaki çatışmaların askeri bir çözümle çözülmesinin mümkün olamayacağı, Berlin konferansının kararları doğrultusunda ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin ilerlemesi barışın gelmesi için en doğru yol olduğu, Hafter'e bir kez daha söylendiği bildirildi.