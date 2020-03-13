Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırına gelen mültecilerin bekleyişi devam ediyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara sebep olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor. Göçmenleri sıcak suyla haşlayan, tarım ilacı sıkan Yunanistan akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askerî bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, mültecilere müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor. Sınırın yakınlarındaki mültecilere biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan’ın son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı da tespit edilmişti. Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekti. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

MİDİLLİ’DEKİ ŞARTLAR KÖTÜ

Yunanistan İltica Ajansı çalışanı İrini Zanni, Avrupa’ya geçmek isteyen bazı mültecilerin tutulduğu Midilli Adası’ndaki Moria kampında şartların “berbat” olduğunu söyledi. İki hafta önce kampa gittiğini söyleyen Zanni, Moria kampında gördüklerini “inanılmaz” olarak nitelendirdi. Yunan hükümetinin mültecilere karşı “politik” bir tutum sergilediğine dikkati çeken Zanni, hem kendi çalışma şartlarının iyileşmesi hem de sığınmacılara daha “insanî” muamele talebiyle greve gittiklerini belirtti. Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası’ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.

2 BİN AVRO VERELİM, GİDİN

Öte yandan Avrupa Birliği tarafından başlatılan gönüllü program kapsamında Yunan adalarında zor şartlar altında yaşayan mültecilere evlerine dönmeleri için kişi başı 2 bin euro (14 bin 54 lira) teklif edilmesi gündemde.

"TÜRKİYE TAKDİRE ŞAYAN MODEL"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanı ziyaret etti. Sığınmacı kabul eden pek çok ülkede çalıştığını belirten Garelli “Türkiye mülteci ve sığınmacıların çok iyi şekilde karşılanan bir ülke. Dünyaya bu anlamda takdire şayan iyi bir modelsiniz. Gerçekten çok önemsediğimiz model olan bir ülkesiniz. Biz, Türkiye ile çalışmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz” dedi.