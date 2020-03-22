İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi
22.03.2020 - 12:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,korona,virüs,
690092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690092.aspx
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