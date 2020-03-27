Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden koronavirüs tartışmalarının ardından yine koronavirüs iki lideri bir araya getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ilerletilmesi için önemli adımların atıldığı belirtildi. İki ülke arasında işbirliğinin tek doğru seçim olduğu ve Çin’in koronavirüs mücadelede ABD’yi desteklemeye istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, Jinping’in 24 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve salgın hale gelen koronavirüse karşı savaşmak için Çin ve ABD’nin birleşmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. İki liderin koronavirüs karşı her şeyi ayrıntılı ele aldıkları belirtildi. Jinping, Trump'la Çin'in tüm bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

"Güzel bir görüşmeydi”

Trump görüşmeye dair paylaşım yaparak yakından çalıştıklarını ve görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, “Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümünü tahrip eden koronavirüse karşı ayrıntılı bir görüşme yaptık. Çin, çok fazla şey yaşadı ve virüsle ilgili güçlü anlayış geliştirdi. Yakın çalışıyoruz. Çok saygı” paylaşımında bulundu.

ABD, vaka sayısında Çin’i geçti

ABD’de hızla artan koronavirüs nedeniyle vaka sayısında Çin'i geçti. ABD’de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 301’e vaka sayısı 85 bin 612’ye yükseldi. Çin’in korona virüs bilançosu ise, 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklandı.

Trump, her fırsatta Çin’i suçluyordu

Öte yandan koronavirüs konusunda yakın zamana kadar ABD ve Çin birbirini suçluyordu. Koronavirüs her açıklamasında ‘Çin virüsü’ diyen Trump, "Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin'den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi" dedi.

Trump, koronavirüsnden "Çin virüsü" olarak bahsetmeye devam edeceğini belirterek, "Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.