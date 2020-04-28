Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

UID Başkanı Bülent Bilgi, Emrullah Gülüşken’in İsveç hastanelerinde 'Yer yok’ deyip geri gönderildiğini belirterek "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Leylâ’nın babası için İsveç’e uçağın geleceği bildirildi. Biz de geceden itibaren büyükelçiliğimizle birlikte bu sürece destek olduk” dedi. UID olarak imkânları dâhilinde aileye yardımcı olduklarını kaydeden Bilgin “Ülke kendilerine ambulans da sağlamadı. İsveç’te UID’te çalışan arkadaşlarımız kendi araçlarıyla sağlıklarını riske atarak aileyi evinden aldılar ve havaalanına götürdüler. Uçak gelince Emrullah Bey ve çocuklarını Türkiye’ye yolcu ettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bülent Bilgi, Gülüşken ailesi gibi Avrupa’daki diğer vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirterek “38 bölgede 253 teşkilatta gönüllülük esasına dayalı olarak pandemi sürecinde de vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.