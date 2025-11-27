Türkiye’de üretilecek yerli SMA ilacı için iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, TÜSEB-Polifarma iş birliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Törende konuşan TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, bu molekülün dünyadaki diğer örnekleriyle bire bir aynı olduğunu ve tamamen Türkiye’de geliştirilmiş bir ürün olduğunu kaydetti.

Kervan, “Şu an gördüğünüz gerçek anlamda bitmiş ürün, klinik aşamasında yani ilacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız. TÜSEB’in himayelerinde bu süreci yöneteceğiz. Klinik çalışmalar sürerken ruhsatlanma süreci de başlamış oldu” dedi.

