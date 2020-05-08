Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi: “Bu tür hastalar iyileşse bile askere alınmalı mı?” Konuyla ilgili ilk harekete geçen ülke ABD oldu. Köklü değişiklikler üzerinde çalışan ABD Askere Alma Komutanlığının (MEPCOM) raporu basına sızdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaptığı açıklama ile deşifre olan raporu doğruladı.

Açıklamada, Covid-19 teşhisi konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının “yeterli” kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise “Covid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı” askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

TRUMP’IN YAVERİ POZİTİF

Öte yandan ABD’de virüsten ölenlerin sayısı 76 bin 290’a, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 280 bin 892’ye ulaştı. Başkan Donald Trump “Tedbirlerin gevşetilmesiyle daha fazla kişinin ölmesi de ihtimal dâhilinde. İnsanlar savaşmak mecburiyetinde. Ülkemizi senelerce eve kapatamayız” dedi.

Bu arada Başkan Trump’a, yaverlerinden birisinin Covid-19’a yakalanmasının ardından test yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı açıklandı.