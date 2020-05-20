Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzanya Sivil Havacılık İdaresi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında azalma yaşanmasının ardından kademeli olarak tüm seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

Karar, salgına karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ülkesinin turizm gelirinden mahrum kalmasını istemediğini söylemesinin ardından geldi.

Magufuli, hafta sonu, hastalık belirtisi göstermeyen tüm turistlerin Tanzanya’ya kabul edilebileceğini ifade etmişti.

HÜKÜMET COVID-19 VERİLERİNİ AÇIKLAMIYOR

Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19’a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, ulusal laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesinin ardından gündem olmuştu.

Bu açıklamadan sonra laboratuvarın başındaki isim ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Faustine Ndugulile görevden alınmıştı.