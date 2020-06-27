Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Suudi Arabistan’ın Yemen’de kaybettiği itibarını kurtarmak için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya müdahale etmek için milyonlarca dolar teklif ettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Rusya ve Fransa’nın desteklediği Libya’nın isyancı güçlerin lideri Hafter’in askerî ve mali desteğe rağmen Türkiye destekli BM meşru hükümetine karşı son iki haftada birçok bölgeden çekilmesini Yemen’den sonra ikinci hezimet olarak değerlendiren Veliaht Prens Selman, Sisi’yle pazarlık masasına oturdu.

Suudi Wikileaks’in Batılı diplomatik bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, Veliaht Prens Selman ve BAE'li Veliaht Prens Zayed en-Nahyan, Hafter'e askerî destek, Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki "karşı devrimi" kurtarmak için Sisi rejimine finansal bir anlaşma teklif etti. Batılı kaynağa göre anlaşmanın değeri milyonlarca dolar. Bunun üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Hafter ve müttefiklerini 8 Haziran’da Kahire'de topladı. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile birlikte Libya'ya yönelik yeni bir siyasi girişim başlattıklarını, ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurdu.

MÜDAHALE YALANI

Sisi’nin bu girişimi Suudi Arabistan, BAE, Fransa ve Rusya tarafından desteklendi. Ancak BM nezdindeki meşru Libya hükûmetinin Başkanlık Konseyi Üyesi de olan Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, resmî sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada “vatan toprağının tamamını kurtarmaya ve devlet otoritesini tahkim etmeye devam edeceklerini” belirtti.

Ancak Sisi’nin yaptığı bu anlaşma Mısır ordusu tarafından kabul görmedi. Mısırlı diplomatik bir kaynak, Mısır ordusunun Libya'ya askerî müdahaleyi şiddetle reddettiğini ve ülkesinde özellikle en önemlisi: Sina'daki terörizm, korona krizi ve Nil Barajı kriziyle yüzleşmeyi tercih ettiğini belirtti.

Mısır ordusunun anlaşmayı kabul etmediğinin en somut örneği de 21 Haziran’da ortaya çıktı. Mısır’ın Libya sınırına yakın Matruh şehrinde darbeci Sisi’nin katılımıyla bir askerî geçit töreni düzenlenmiş ve Mısır ordusunun Libya’ya müdahale etme hazırlığında olduğunu ima eden savaş uçakları filosunu ön plana çıkarıldığı bir gövde gösterisi gerçekleşmişti. Ancak yeni uydu görüntüleri, savaş uçaklarının törenden sonra sınırdan çekildiğini ortaya koydu. Üslerin durumunu inceleyen sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere göre Sidi Barani Üssü’ndeki uçaklar ortadan kayboldu ve nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.

SUDAN DA YANAŞMADI

Daha önce Libya’ya paralı asker gönderen Sudan’ın son zamanlarda Suudi ve BAE ile gergin ilişkiler içinde olduğunu da aktaran Batılı diplomatik bir kaynak “Bu sebeple koalisyonun iki ülkesi sadece Sisi rejimini kullanabilirdi” dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı "Hamidati" olarak bilinen "Muhammed Hamdan Diqlo" geçtiğimiz günlerde geçiş sürecinde Sudan’a maddi destek sözü veren Suudi Arabistan ve BAE tarafından vadedilen 2,5 milyar doları henüz almadığını açıklamıştı.

Suudi Wikileaks’te yer alan bilgilere göre Sudan’ın Suudi Arabistan ve BAE’ye öfkesi her geçen gün büyüyor. Bunun en somut örneği ise kısa bir süre önce yaşandı. BAE, Güney Trablus ve Batı Sirte'deki Hafter güçlerini desteklemek için Hamidati’den acilen Libya cephe hatlarına 1.200 paralı asker talep etti. Ancak Hamidati, yine ödenmeyen parayı gerekçe göstererek bu talebi kabul etmedi. Hatta daha da ileri giderek Suudi ve BAE’nin söz verdikleri parayı göndermemeleri hâlinde Hafter’e olan desteği tamamen kesmekle tehdit etti.