Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta 4 Ağustos Salı günü limanda meydana gelen patlamanın ardından başlayan gösteriler ülkeyi yeni bir kaosa soktu. Yüzlerce Lübnanlı, patlamadan sorumlu tuttukları Hassan Diyab hükûmeti ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın istifası talebiyle sokağa döküldü. Göstericiler, önceki gece parlamentoya ulaşmak için kurulan demir bariyerlere saldırdı ve ateşe verdi. Güvenlik güçleri, meclis binasına girmek isteyenleri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Çıkan arbede çok sayıda kişi yaralandı.

ÖNCE 4 BAKAN VE 6 VEKİL

Protestoların hedefinde olan siyasiler önceki gün istifa etmeye başlamıştı. Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar’ın ardından dün de Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa etti. İstifalarının ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşeceği açıklanan Bakanlar Kurulu toplantısı, son dakikada değişikliği ile Hükûmet Sarayı’na alındı. İlerleyen saatlerde ise Başbakanı Hassan Diyab da gelen yoğun baskılar üzerine istifasını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 200'Ü AŞTI

Bu arada Beyrut Valisi Mervan Abboud, limandaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını açıkladı. Çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğunu söyleyen Vali Abboud, kayıpların çoğunun ise yabancı işçiler olduğunu belirtti.

252 MİLYON AVRO TOPLANDI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü gerçekleştirdiği Beyrut ziyaretinde, Lübnan için uluslararası bir yardım organize etmek istediğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Fransa öncülüğünde gerçekleştirilen donörler konferansı gece düzenlendi. Konferanstan Beyrut’ta yardım için 252,7 milyon Avro yardım sözü çıktı.

İSRAİL’DEN TEHDİT

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ı işaret ederek "En büyük düşmanımız Nasrallah” diyerek ülkesinin Lübnan'da yeni bir savaşa hazır olduğunu söyledi.