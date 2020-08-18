İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas’a ait alt yapıyı hedef aldığını öne sürerek, saldırının Gazze'den İsrail tarafına yanan balonlar gönderilmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
18.08.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,Gazze,saldırı,
725629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725629.aspx
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