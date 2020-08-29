Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakan Angela Merkel, Doğu Akdeniz konusunda Atina'ya destek veren açıklama yaptı. Geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında konuşan Merkel "Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme gö- revimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor” dedi.

Merkel’in ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Borrell “Toplantıda ele alınan konulardan Doğu Akdeniz hakkında AB'nin çıkarlarını korumaya kararlıyız. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içindeyiz. Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden kaçınmasını istiyoruz. Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu sebeple diyalog için gerçek bir alan bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz. Diyaloğa ciddi bir şans vermek istiyoruz. Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir geliştirebiliriz" dedi.

ANKARA’DAN TEPKİ

AB’ye cevabı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy verdi. Aksoy "AB’nin, ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir. Zira AB Adalet Divanının da teyit ettiği üzere AB’nin bu konuda bir yetkisi yoktur. Bu talep AB’nin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.