Hükûmet, mezarda kimliği belirsiz bir cesede ulaşıldığını aktararak, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Geçtiğimiz temmuzdan bu yana Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar bulunmuş, mezarlarda 200'den fazla cesede ulaşılmıştı. Öte yandan, Hafter milislerine ait 80 askerî araçtan oluşan bir konvoyun Cufra şehrinden El-Lud kentine doğru hareket ettiği öğrenildi. Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Libya ordusu güçlerine teyakkuz hâlinde olmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.
Libya'da bir toplu mezar daha
10.09.2020 - 03:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Terhune şehrinde darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan bir askerî kampta toplu mezar bulunduğunu duyurdu.
Etiketler : libya,toplu mezar,
730741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730741.aspx
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