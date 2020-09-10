Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, mezarda kimliği belirsiz bir cesede ulaşıldığını aktararak, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Geçtiğimiz temmuzdan bu yana Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar bulunmuş, mezarlarda 200'den fazla cesede ulaşılmıştı. Öte yandan, Hafter milislerine ait 80 askerî araçtan oluşan bir konvoyun Cufra şehrinden El-Lud kentine doğru hareket ettiği öğrenildi. Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Libya ordusu güçlerine teyakkuz hâlinde olmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.