Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusunun saldırısını püskürten Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Talış köyü etrafındaki bazı yüksek tepelerin kontrolünü ele geçiren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki tankı daha nokta atışıyla vurdu.

400'e yakın hedefin ateş altına alındığını duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan’a ait üç mühimmat deposu, onlarca askerî teçhizatın imha edildiğini, 550'den fazla askerin öldürüldüğü açıkladı. Ayrıca Ermeni birliklere ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipi uçaksavar ve 18 İHA da imha edildi.

HİLAL TAKTİĞİ

Azerbaycan'ın önceki gün Fuzuli bölgesini Ermenilerden kurtarmak için hilal taktiğini uyguladığı ortaya çıktı. Bölgedeki Türk köylerini işgal eden Ermeni askerlerini hilal taktiği ile çembere alan Azerbaycan, işgalci Ermenileri sağdan ve soldan SİHA'larla etkisiz hâle getirdi.

KISMİ SEFERBERLİK

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askerî görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askerî nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Azerbaycan ayrıca Türkiye dışındaki bütün yurt dışı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ VURDU

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Haber Ajansı (APA), Ermenistan atılan bir füzenin Terter mahkeme binası yakınlarına düştüğünü, olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu "Karşılık vereceğiz. Bu son uyarı" diyerek ikaz etti. Öte yandan saldırılarda Naftalan şehrindeki ortaokul öğrencileri Şahriyar Gurbanov (13) ve Fidan Gurbanova'nın (14) hayatını kaybettiği açıklandı. Bu arada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yabancı büyükelçilerini Ermeni provokasyonları hakkında bilgilendirdi. Bayramov, Ermeni ordusunun saldırısında iki günde altı sivilin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi.