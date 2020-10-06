Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dünyada milyonlarca insanın sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Karaosmanoğlu, Endonezya'da kutlanacak 2020 Dünya Habitat Günü'nde koronavirüs salgınının konut sektöründe olumlu dönüştürücü etkisi, sunduğu fırsatlar, kentsel gelişim konularının ele alınacağını kaydetti.

İKLİM DOSTU BARINMA ŞART

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, "Dünya Habitat Günü, yeterli barınma hakkı, eşitsizlikleri azaltma, yoksullara barınma sağlama, sorumluluğu hatırlatmayı amaçlıyor. Dünya nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası, yaklaşık 1,8 milyar insan yeterli konuttan yoksun, 100 milyondan fazla kişi evsiz. 2030 yılında yetersiz konutta yaşayan insan sayısı üç milyara yükselebilir. Şu anda bu sayı bir milyar civarında. Dünyada insanlar için yeteri kadar konut olmaması sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen sağlıklı şekilde uygulanamıyor. Kayıt dışı yerleşimlerde ve gecekondu mahallelerinde yaşayanlar koronavirüsten en çok etkilenenler. Bu yüzden STK'lar yeterli konut, sağlık ve iklim dostu barınmayı gündeme getirmeli" dedi.