Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikizleri olduğu söylentileri ortaya çıkan eski jimnastikçi Alina Kabaeva, ortadan kayboldu.

37 yaşındaki Olimpiyat madalyalı sporcu, iki aylık hamile olduğu söylendiği 2018’den bu yana ortada görülmedi.

The Sun gazetesinin haberine göre, Kabaeva’nın geçen yıl nisan ayında Moskova’da bir klinikte ikiz erkek bebekleri dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Ancak sporcunun neden ortada görünmediği merak konusu.

Kabaeva, Putin'in Birleşik Rusya partisinin eski bir milletvekiliydi. 68 yaşındaki Putin’le ilişkisi olduğu iddiası 2008’de dile getirilmişti.

"KIZLARINI SAHTE KİMLİKLE SAKLIYOR"

The Sun gazetesine konuşan bir Rus kaynak, “Putin son derece özel bir adam. İki yetişkin kızını yıllardır sahte kimlikler altında saklıyor. Şimdi bile ara sıra onlardan bahsetse de isimlerini asla vermiyor" dedi.

Özbekistan doğumlu 35 yaşındaki Alina Kabaeva'nın babası Müslüman bir Tatar Türkü.

PUTİN GÜVENLİK KONUSUNDA TAKINTILI"

Alina Kabaeva’nın iddia edildiği gibi Putin’in çocuklarını dünyaya getirmesi durumunda saklanmasının da anlaşılabilir olduğunu söyleyen Rus kaynak, “Putin, ailesinin güvenliği konusunda takıntılı” ifadesini kullandı.

Putin’in kendisinden 31 yaş küçük eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile evleneceği iddiası geçen yıl Rus basınının gündemindeydi. Putin'in bir röportaj sırasından artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırması, Rusya lideri ile Kabaeva'nın gizli bir şekilde evleneceği iddialarını güçlendirmişti.

Lyudmila Putina ile 1983 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan Putin’in bu evlilikten Katerina ve Maria adlarında iki kızı bulunuyor. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Rusya liderinin 30’lu yaşlarında olduğu bilinen kızları da göz önüne çıkmıyor.

2000 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmasından sonra Kabaeva ve Putin'in arasındaki ilişkinin arkadaşlıktan öteye geçtiği iddia edilmişti.