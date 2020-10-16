Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nesli tükenmek üzere olduğu bildirilen erkek kaplumbağanın 30-50 yaş arasında olduğu açıklandı. Deniz bilimcileri, sahile ölü kaplumbağa vurmasının “son derece alışılmadık” bir durum olduğunu bildirdiler. Deniz biyoloğu ve çevreci Holly Richmond, üzücü haberi Instagram sayfasında paylaşarak, “Şu önümde duran, en büyük deniz kaplumbağası türlerinden biridir. Bunlar nesilleri en tehlikede olan türler arasında bulunuyor” dedi.

Deri sırtlı kaplumbağanın, birkaç gün önce köpek balığı ağına yakalandığı sanılıyor.