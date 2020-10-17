Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ermenistan’ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40’dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.