Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, vücudun normal soğuk algınlığına karşı geliştirdiği antikorların, Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünü de ortadan kaldırdığını tespit ettiler. Bu oran, yetişkinlerde sadece yüzde 5 iken 16 yaşından küçüklerde yüzde 44 olarak görüldü.

Çocuklarda bu duruma neyin yol açtığı bilinmiyor ama sürekli virüslere maruz kalmalarının bunda etkili olabileceği düşünülüyor.

Bilim adamları çocuklardaki bu avantajın gevşemeye sebep olmamasını, çocukların yine de Covid-19’a karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade ettiler.