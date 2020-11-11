Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

Malum vizon samur, sansar, porsuk cinsinden bir hayvan, daha ziyade gelinciğe benziyor. Yuvasını su kenarlarına kuruyor, yılan, çiyan, fare avlıyor, müthiş bir yüzücü balık bile yakalıyor.

Kürkü sayesinde sudan ve soğuktan etkilenmiyor. Çok da oyunbaz, yerinde duramıyor. Kuzey kürenin tamamında rastlanan bir hayvan. Şöyle bir ara durup bakıyor, şirin, temiz ve sevimli. Rengi de çok güzel hafif dumanlı, grimsi, mavimsi, pembemsi, kahverengi ve siyah olabiliyor, kürkü kadife gibi yanıp dönüyor, tüyleri çok yumuşak.

GÜZELLİK BAŞA BELA

Zaten başına ne geldiyse bu yüzden geliyor, süsüne düşkün ablaların gözünden kaçmıyor. Kürk terzileri yen yaka başlık derken yekpare vizondan manto yapıyor. Bu da 40 ila 80 hayvana mal oluyor. Yani küçük bir mezarlık taşıyorlar sırtlarında.

Olsun bedelini verip giymek için sabırsızlanan pek çok kadın var.

Bugün modaya yön veren markaların neredeyse tamamı geçmişinde kürk tacirliği yaptılar. Malum bu hayvancıklar tüfekle vurulmuyor, çünkü derideki delik kaliteyi düşürüyor. Tuzaklara gelince çok can yakıcı, kaldı ki birini elde edinceye kadar beşi altısı telef oluyor.

Hayvanseverler seslerini yükseltince firmalar kafeslerde üretmeye başladılar. Doyup doymamaları, üşüyüp üşümemeleri, bit pire enfeksiyon hiç önemli değil, sıhhatlerine değil sadece kürklerine bakılıyor. Santimetrekareleri artsın diye şişmanlatılıyor. Kürkleri gerekli ebada ulaştıysa zehirlenerek, boğularak, ya da bağırsak yolundan elektrik verilerek öldürülüyor. Postu tulum hâlinde sıyrılırken bir kısmı uyanıyor, kafalarına kafalarına vurup işe devam ediyorlar. Derisi yüzülenler ise diğerlerine yem yapılıyor.

WUHAN DANİMARKA

Danimarka Sağlık Bakanlığı vizon çiftliklerinde yaşanan koronavirüs salgınlarının farkındaydı ancak virüsün mutasyona uğradığını anlayınca şok oldular. Hazirandan bu yana 214 vaka yaşandı. 215’incisi var mı bilinmiyor. Hekimler değişen virüsün daha az antikor üretimine sebep olduğunu söylüyor. Bu da aşı çalışmalarını zorlaştıracak gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü risk bulunan 5 ülkeyi daha açıkladı. ABD, İsveç, İspanya, İtalya ve Hollanda… Sadece Hollanda’da 128 vizon çiftliği var, sayıları milyonları buluyor… Kanada ve Rusya'nın işi bu. Malum uzak Asya’da da yaygın iş kolu. İngiltere, Danimarka’dan gelecekleri ince eleyip sık dokumaya başladı. Artık kimse yeni bir virüsle uğraşmak istemiyor. Ünlü kürkçüler, Wuhan pazarında yarasa satan seyyarların durumuna düştüler âdeta.