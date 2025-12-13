ABD merkezli Defense News, Avrupa savunma endüstrisinde dengelerin değiştiğini yazdı. Türk savunma sanayii, savaş gemilerinden yüksek teknoloji sensörlere kadar geniş bir alanda Avrupa’nın tercihi haline geldi.

Avrupa savunma mimarisinde dengeler değişti. Doğu ile Batı arasında stratejik konumda bulunan Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlarıyla Avrupa için yeni bir köprü haline geldi. ABD merkezli Defense News, Avrupa ülkelerinin savunma alanında tercihini Türkiye’den yana kullandığını yazdı.

Türk gemileri, maliyet avantajı ve teknoloji transferine açık yapısıyla Avrupa savunma zincirinde merkezi bir rol üstlendi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ DENİZLERLE SINIRLI KALMADI

Türkiye’nin savunma üretimleri yalnızca Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlı kalmadı. Pakistan’a MİLGEM korvetleri, Katar ve Azerbaycan’a ANKA-S insansız hava araçları, Fas’a kısa menzilli füze sistemleri ihraç edildi.

MİLGEM KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜ

MİLGEM projesi, Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen milli savaş gemilerini aynı zamanda küresel pazarda güçlü bir ihracat ürünü haline getirdi. MİLGEM korvetleri, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarıyla Avrupa ülkeleri için cazip bir model sundu. Türk savunma sanayii, bu projeyle deniz platformlarında rekabetçi bir aktör olarak öne çıktı.

PORTEKİZ HAMLESİYLE AVRUPA’YA YENİ KAPI AÇILDI

Portekiz hamlesi, Avrupa açılımını yeni bir aşamaya taşıdı.

Türkiye, Portekiz Donanması için üretilecek iki denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilkini inşa etmeye başladı. 2024 yılında imzalanan savunma anlaşması, Türk savunma sanayiine Avrupa pazarında kalıcı bir kapı açtı.

İSTANBUL’DA KRİTİK TÖREN: ÇELİK KESİLDİ

İlk geminin çelik kesim töreni İstanbul’daki Ada Tersanesi’nde yapıldı. Törene üst düzey Türk ve Portekizli yetkililer katıldı. Proje, Türkiye’nin deniz platformları alanında ulaştığı kapasiteyi Avrupa’ya taşıyan somut adımlardan biri olarak öne çıktı.

“İLK BETON ADIM” İSTANBUL’DA ATILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Portekiz arasında savunma anlaşmasının 17 Aralık 2023’te Lizbon’da imzalandığını hatırlattı. Çelik kesim töreniyle birlikte tarihi projenin ilk beton adımının atıldığını söyledi. İnşası başlayan geminin barış zamanında destek, kriz ve çatışma dönemlerinde ise caydırıcılık sağlayacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

FRANSA AMBARGOSU ÇÖKTÜ: MİHAL SAHNEYE ÇIKTI

Öte yandan Fransa’nın lazer yaklaşma sensörleri alanında Türkiye’ye uyguladığı ambargo, yerli ve milli teknolojilerle aşıldı. Türk savunma sanayii, radar ve lazer tabanlı yaklaşma sensörlerini kendi imkanlarıyla geliştirdi. Bu sürecin merkezinde Milli Hedef Algılayıcı Lazer Sistemi MİHAL yer aldı.

MİHAL Projesi kapsamında, GÖKTUĞ Projesi için yurt dışından temin edilen lazer hedef algılayıcı sistemler, TÜBİTAK SAGE’nin optik, opto-mekanik, elektronik tasarım ve sinyal işleme alanlarındaki bilgi birikimiyle tamamen yerli imkanlarla üretildi.

DÜNYADA BİR İLK: MİHAL VE GÖKDOĞAN BAŞARISI

MİHAL, dünyada ilk kez KIZILELMA’dan atılan görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN üzerinde başarıyla görev yaptı.

