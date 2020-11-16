Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - 'Hezimetin başı' olarak nitelendirilen Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ülkede tepkiler sürüyor.

Seçimlerde oyların %70,4'ünü alan Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakında kopuşlar başladı.

"Benin Adımım" ittifakından bloğundan dört milletvekili, Takuhi Tovmasyan, Gayane Abrahamyan, Lusine Badalyan ve Başbakan Yardımcısı Varag Siseryan oluşumdan ayrıldıklarını açıkladılar.

Ermeni askerlerin cepheden gelen bazı videolarını eleştiren Başbakan Paşinyan'ın sözlerinden sonra istifaların gelmesi dikkat çekti.

"HATA ÜZERİNE HATA YAPILDI"

Vekil Takuhi Tovmasyan "Parçası olduğum siyasi ekibin hata üzerine hata yaptığına inanıyorum. Ve tüm bunları gerçekleştirip diyalog yoluyla durumu yumuşatmak yerine, tam tersine devletin temellerini çürüten adımlar atıyor" dedi.

PAŞİNYAN'A BİR DARBE DAHA...

Bu arada Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi eski milletvekili Vahram Baghdasaryan, 14 Kasım'da iktidarı gasp etmeye teşebbüs ve Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlamaktan tutuklanmıştı.

Bağdasaryan'ın avukatı, suçlamaların hukukla hiçbir ortak yanı olmadığını ifade etmişti. Ermenistan'da toplanan Genel Yargı Mahkemesi bu davayı görüştü. Mahkeme, Paşinyan'a suikast girişimi ile suçlanan Vahram Bağdasaryan'ın tutuklanmasını yasa dışı olarak kabul etti ve tutuklama talebini reddetti. Bağdasaryan tahliye edildi. Aynı suçlama ile gözaltına alınan Vatan Partisi lideri Artuhur Vanetsyan da tahliye edilmişti.