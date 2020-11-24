Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Dünya'nın yörüngesinde 15 Şubat’ta Kacper Wierzchos ve Teddy Pruyne isimli astronomlar tarafından yeni bir küçük uydu keşfedilmişti.

Bu uyduyla ilgili detaylara ulaşıldı.

Lowell Keşif Teleskobu’nu kullanan astronomlar, 2020 CD3 denilen uydunun küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu tespit etti.

Asteroid (küçük gezegen), yaklaşık 1,5 metre çapında.

Daha önce asteroidin 3,5 metre çapında olduğu sanılıyordu.

Astronomlar, küçük gezegenin bir keresinde Dünya’ya 13.000 kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.

Asteroid, kendi etrafında dönüşünü 3 dakikada tamamlıyor.

Bunun, kendi boyutuna göre son derece yavaş bir hız olduğu kaydedildi.

Dünya’nın ilk mini uydusu da 2006’da keşfedilmişti.