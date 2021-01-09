Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etmiş; kalıcı ateşkesin sağlanması için gereken adımlar ve ateşkesi denetleme mekanizması kurulmasına yönelik ara raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu. Libya Ateşkesi Denetleme Mekanizmasının ilk olarak üç noktada Bin Cevad ve Sirte arasında, Ebu Gureyn ve Sirte arasında ve Sukne ile Sirte arasında faaliyet göstereceği raporda belirtilmişti. BM’de bu çalışmalar yürütülürken Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in, ülkeye uluslararası gözlemci gönderilmesini kabul etmediği öğrenildi. Hafter, müttefik ülkelerden, 5+5 ortak askeri komitesindeki temsilcilerine Sirte ve Cufra’da isyancı, katil, toplu mezarların sorumlusu paralı askerlerden oluşan kendi milislerinin varlığını sürdürmesi için teklif sunmaları için talimat verdi. Libyalı kaynaklarca, darbeci Hafter’in uluslararası gözlemcileri kabul etmemesi ve paralı askerlerin varlığını sürdürmesi talimatının Hafter’e Fransa ve Birleşik Arap Emîrliklerinden geldiği iddia edildi.