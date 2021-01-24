İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk karının yağması ile beyaza büründü. Vatandaşlar, başkentte bulunan Hyde Park’a akın etti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, başkent sakinleri yıllar sonra yağan karın keyfini doyasıya çıkarttı. Vatandaşlar, parkın bazı noktalarına ise kardan adam yaptı.
Londra’da ilk kar yağdı
24.01.2021 - 23:16 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk kar yağdı.
Etiketler : londra,haberler,
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