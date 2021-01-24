Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk karının yağması ile beyaza büründü. Vatandaşlar, başkentte bulunan Hyde Park’a akın etti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, başkent sakinleri yıllar sonra yağan karın keyfini doyasıya çıkarttı. Vatandaşlar, parkın bazı noktalarına ise kardan adam yaptı.