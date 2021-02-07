Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye iç savaş sürecinde Esad’ı tanımadığını ilk ilan eden ve Suriye’nin Dostları Grubu’nun çekirdek ülkeleri arasında yer alan Fransa, Esad’ın kontrol ettiği Hama’da Fransız lejyonu kurdu. Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesiyle Paris yönetimi 2017 yılında politikasını değiştirdi. Fransız hükûmeti, PKK eksenli Suriye politikasına öncelik verdi ve Esad yönetimi ile yeniden diplomatik ilişki kurdu. Fransız Media Part haber sitesi, aynı yıl Macron tarafından verilen talimatla Esad bölgesindeki Fransız askerî yapılanmasının temellerinin atıldığını yazdı.

BAHANE DEAŞ

Fransız askerler Fransa’ya 2015 yılında başlayan DEAŞ sürecinde girdi. Kobani savaşı ve sonrasında DEAŞ’la yaşanan çatışmalarda kara ve hava gücü olarak savaşın aktif tarafı olan Fransa, 2019 yılına gelindiğinde Rakka, Haseke, Menbiç ve Deyrez-Zor bölgelerinde dokuz askeri üs inşa etti. Bu askerî noktalarda 200 ila 300 askerini yerleştirdi.

İLHAMI HAÇLILAR

Fransız lejyonu, bölgede konuşlanan Türk askeri gözlem noktalarına paralel aksta bulunuyor. Hama iline bağlı Maharda ve Sukaylabiyah beldelerinde kurulan lejyona Haçlı seferlerinden ilhamla ‘“Doğu Hıristiyanları’nın Kurtarıcısı’” ismi verildi. Lejyonun Komutanlığına Simon Vakil, yardımcılığına ise Nabeul isimli bir başka Hıristiyan isim getirildi.

AYNI ZAMANDA MİSYONER

Gazetemize konuşan Suriye Millî Ordusu Komutanlarından Albay Zuheyir Abdurrahim “Bölgeye yardım gönüllüsü adı altında gelen Fransızlar, lejyon tarafından himaye ediliyor. Sağlık, gıda yardımları dağıtan Fransızlar, bu esnada da Hıristiyanlık propagandası yapıyor. İçlerinde din adamları da var. Ayasofya’nın ibadete açılması sonrası burada Ruslar ve Esad’la anlaşarak Ayasofya’ya benzettikleri ve Ayasofya ismini verdikleri minyatür bir kilise yaptılar” dedi. Komutan Abdurrahim, lejyonda bulunan milis sayısının 250 ila 300 olduğunu belirtti.

MÜSLÜMAN KATİLİ BAŞLARINDA

Albay Zuheyir Abdurrahim, şöyle devam etti: Fransız lejyonunda ikinci adam olan Nabeul, 2012 yılında Mahardeh’e altı kilometre mesafedeki El-Kubeir köyünde 102 Müslüman kadın ve çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da yakılmaları emrini verdi. O dönem Hıristiyan bir şebbiha milis yapılanmasının komutanıydı. Sonrasında Fransızlar onu kendi gruplarına komutan olarak atadı ve bu vahşetin sorumlusuna ‘Maharda Kahramanı’ sıfatı ile ödül verdi. Simon ve Nabeul, daha sonra da Müslüman halktan birçok kadına tecavüz ve yağma faaliyetlerine katıldılar.

MÜŞTEREK UNSURMUŞ!

Fransa’nın önemli haber mecralarından Fransız Media Part haber sitesi, Fransız Savunma Bakanlığının, “Doğu Hıristiyanlarının Kurtarıcısı” yapılanmasını ulusal savunmada ortak kurum ilan ettiğini açıkladı.

Site ayrıca Hama’da faaliyet gösteren milis yapılanmasının Savunma Bakanlığı tarafından ödüllendirildiğini ve desteklendiğini yazdı.