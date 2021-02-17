Patras Üniversitesi Jeoloji Bölümü Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Patras kentinin 22 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 05.36'da kaydedilen depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
17.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Patras kentinin kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,deprem,
768311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768311.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER