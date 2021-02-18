Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin Nottingham'da hulahop çeviren kız resmi, sanat koleksiyoncusu John Brandler tarafından satın alındı. Sanat eseri, kesilerek tuğla duvardan çıkarıldı. Brandler, resmi “6 rakamlı bir fiyata” satın aldığını ve yeniden monte ederek Banksy’nin diğer eserleriyle birlikte Suffolk’ta müzede sergileyeceğini söyledi. Brandler, satın alarak resmin tahrip olmasını iddia etse de bölge sakinleri, sembolleri haline gelen eseri kaybettikleri için çok üzgün. Sanatçının gerçek kimliği bilinmiyor. Banksy onun eserlerinde kullandığı imzasıdır.