ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Zelanda'daki Kermadec adalarında deprem yaşandığını açıkladı. Kurum, depremin büyüklüğünün 7,4 olarak kaydedildiğini söyledi.
Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem
04.03.2021 - 21:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec adalarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7,4 olarak açıklandı.
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