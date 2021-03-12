Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adam, arabasını park edip yemek yemek için evine girince yüzleri maskeli iki soyguncu güpegündüz hırsızlığa başladı. Soygunculardan biri kriko ile arabayı kaldırırken diğeri altına girip çelikten yapılmış kataliktik dönüştürücüyü keserek çıkardı. Hırsızlar daha sonra krikolarını da alarak kaçtı. Tüm bunlar 5 dakika içinde oldu. En ufak bir ses bile duymayan hane halkı hayretler içinde kaldı.

Warwickshire polisi, son zamanlarda arabalardan katalitik dönüştürücü hırsızlıklarında artış yaşandığını bildirdi. Hırsızlar, aletten platin, paladyum ve rodyum gibi maddeler çıkarıp satıyor. Bir dönüştürücüden yaklaşık 5 gram platin çıkarılırken gramı 30 sterlinden (300 TL) satılıyor.