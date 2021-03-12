Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hastanelik oldu. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sarkisyan’ın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Koronaya yakalanmıştı

Sarkisyan'ın, 3 Ocak’ta İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olduktan sonra korona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra'da hastanede tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu.