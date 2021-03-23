Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde birçok markanın ilginç tasarımları fahiş fiyatlara sattığına tanık oluyoruz. Pandemi döneminin şüphesiz en popüler gıdası ekmekti. Bu dönemde evde kendi ekmeğimizi yapmak en büyük hobimiz haline gelmişti. Lüks moda markaları da bunun fakında olacak ki yeni tasarımlarında ekmekten ilham alma yoluna gittiler. Fransız lüks moda evi Maison Margiela markası da bunlardan biri. Ünlü markanın ürettiği ev terliği ve görüntüsüyle somun ekmeğin neredeyse birebir aynısı.



Üstelik terlikleri, tıpkı marketlerdeki gibi poşete sararak satıyor! Terliklerin etiket fiyatı ise 900 TL.