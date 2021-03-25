Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabul edilmesi durumunda 29 Mart'ta yürürlüğe girecek tasarıyla; uluslararası seyahatler, iş, eğitim, mülk taşınması, satılması, çocuk bakımı, akraba ziyareti, cenaze töreni, evlenmek, düğününe katılmak, tıbbi randevular ve muhtemel risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde yasaklanacak. Kuralı ihlal edenlere 5 bin sterlin ceza verilecek. Geçerli bir sebebi olmadan seyahat edenlere 200 sterlin ceza veriliyordu.