Kabul edilmesi durumunda 29 Mart'ta yürürlüğe girecek tasarıyla; uluslararası seyahatler, iş, eğitim, mülk taşınması, satılması, çocuk bakımı, akraba ziyareti, cenaze töreni, evlenmek, düğününe katılmak, tıbbi randevular ve muhtemel risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde yasaklanacak. Kuralı ihlal edenlere 5 bin sterlin ceza verilecek. Geçerli bir sebebi olmadan seyahat edenlere 200 sterlin ceza veriliyordu.
Tatile giden İngilizler ceza ödeyecek
25.03.2021 - 04:21 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere ülke dışına tatile gideceklere Covid-19 sınırlamaları sebebiyle gelecek haftadan itibaren 5 bin sterlin ceza kesmeye hazırlanıyor.
Etiketler : ingiltere,ingiltere tatil,
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