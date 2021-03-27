Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana iklim krizine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği kapsamında Pakistan 1 saatlik karanlığa gömüldü. Başbakanlık ve meclis binalarının da aralarında bulunduğu kurumlarda ışıklar, Pakistan Başbakanı Imran Han'ın talimatı ile 1 saatliğine kapatıldı.

Başbakanlık binasındaki tüm gereksiz ışıkların 20:30-21:30 saatleri arasında kapatıldığı, binanın bazı bölümlerinde ise ışıkların güvenlik nedeniyle açık bırakıldığı belirtildi. Pakistan Başbakanı Han konuya ilişkin mesajında, çevre koşullarının iyileştirilmesinin hükümetin en büyük önceliği olduğunu söyledi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007 yılında başlattığı Dünya Saati etkinliği ile iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Söz konusu küresel etkinlik, dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla her yıl 27 Mart'ta gerçekleştiriliyor.