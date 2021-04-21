Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftin geçtiğimiz aylarda bir televizyon kanalında kraliyet ailesine ağır suçlamalarda bulunması, ilişkileri büsbütün kopardı. Dedesi Prens Philip’in cenaze merasimine katılmak için bir sene aradan sonra İngiltere’ye gelen Harry, buradan küskünlükleri geride bırakarak ABD’ye dönmeyi umuyordu. Kraliyet kaynakları, İngiltere’de küs olduğu kardeşi Prens William ile babası Prens Charles ile görüşme fırsatı bulan Harry’nin California’daki evine eli boş döndüğü ifade ediliyor. Prensin, Kraliçe Elizabeth’in bugün yapılacak doğum günü kutlamalarına katılmaması da bunun bir delili olarak gösteriliyor. Harry’nin, doğum gününe katılmak için İngiltere’deki ziyaret süresini uzatması bekleniyordu. Harry, koronavirüs tedbirleri sebebiyle ABD’de 10 gün karantinada kalacak.