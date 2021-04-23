Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz donanması ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askerî birliklerin katılımıyla tatbikatın ana aşaması Kerç Boğazı civarında başladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatikata 40’tan fazla savaş gemisi, 10 binden fazla asker, 1200 askerî teçhizat ve ayrıca destek sağlayacak 20 gemi katılıyor.

SERGEY ŞOYGU KIRIM’A GİTTİ

Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ülkenin Güney Askeri Bölgesi ve Hava Kuvvetleri'nden askerlerin yer aldığı tatbikatları denetlemek için Kırım'a geldiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya’ya ait kara sularından geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece yarısından 07.00'ye kadar ayrılıkçıların sekiz kere ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.