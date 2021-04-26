Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Sunday Express'e açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olan Whitehall'a yakın kaynaklar, İngiltere hükümetinin Türk egemenliğindeki Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüklerini ifade etti. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün aktardığına göre, Cenevre Görüşmeleri'nde uzlaşma olmazsa İngiltere, KKTC'yi tanıyacak.

İLK İŞ UÇUŞLAR BAŞLATILACAK

İngilizler, ilk adım olarak KKTC'ye doğrudan uçuşları başlatacak. Boris Johnson hükümeti görüşmelerde önereceği iki devletli çözüm planı kabul edilmezse KKTC ile diplomatik ilişkileri başlatmaya hazırlanıyor.