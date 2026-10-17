800 bin eylemci Fransa'yı ateşe verdi! Belediye binası işgal edildi, lüks mağazalar yağmalandı
Fransa genelinde 800 bin kişinin katıldığı protestolar Paris’i savaş alanına çevirdi. Sarı Yelekliler’in yeniden canlandırma çağrısıyla sokaklara dökülen kitleler kaldırım taşlarını söktü, araçları ve çöp konteynerlerini ateşe verip mağazaları yağmaladı. Polisin gazlı müdahaleyle karşılık verdiği olaylarda, 13'ü çocuk olmak üzere 195 kişi gözaltına alındı.
Fransa’da hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara tepki göstermek amacıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi.
Fransa’da Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrısıyla hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda birçok şehir savaş alanına döndü.
Başkent Paris’te göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylar kapsamında Paris’te 13’ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı.
Paris Savcılığı, gözaltıların başkentin tüm ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirterek, kişilerin ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.
"PROTESTO HAKKI YAĞMAYA DÖNÜŞTÜ"
Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, Paris sokaklarında yaşanan tahribatı kınayarak, bu tür eylemlerin öğrencilerin taleplerini gölgede bıraktığını ve protestoların imajına zarar verdiğini vurguladı.
Gösteri yapmanın fikirleri savunmanın bir hakkı olduğunu belirten Gregoire, mala zarar vermenin ise çözüm olmadığını kaydetti.
Öte yandan gösterilerin organizatörleri, ülke genelinde gün boyu düzenlenen eylemlere 800 bin kişinin katıldığını açıkladı.
"ŞİDDETE YER YOK"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Kırıp dökenler, valilikleri, ticari işletmeleri hedef alan saldırılar düzenleyenler, belediyelerimizi yağmalayanlar yargılanacak ve cezalandırılacak.
Kaos tohumları ekenlere, kurumlarımızı yıkmaktan başka bir şey istemeyenlere karşı hep birlikte kenetleneceğiz. Cumhuriyetimizde şiddete yer yok."