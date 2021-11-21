Türkiye Gazetesi

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.



İsrail askerleri Kudüs’te kasabayı bastı, 5 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasını basarak, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'te yaralanan Filistinlilerin sayısı yükseliyor İsrail güçlerinin Kudüs'te Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere müdahalesinde yaralanan kişilerin sayısının 130'a yükseldiği, 22'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.