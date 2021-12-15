Türkiye Gazetesi

Malezya Denizcilik İcra Dairesi (MMEA), yapılan açıklamaya göre, kaçak göçmenleri taşıyan ve aralarında çocuklarında olduğu onlarca kişilik botun Malezya’nın Johor eyaletinde battığını duyurdu.

MMEA Başkanı Amiral Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, botta aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin olduğunu söyledi.



MMEA Başkanı Amiral Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, botta aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin olduğunu söyledi.



ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şu an için en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zakaria, 21 kişini kurtarıldığını da ifade etti. Kayıp 29 kişi için arama çalışmalarının deniz ve hava araçlarıyla devam ettiğini ekleyen Zakaria, “Bot, 04.30 sıralarında dalgalı deniz koşullarında battı” dedi.



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