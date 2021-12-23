Türkiye Gazetesi

200 yılı aşkın süreden bu yana hayattayken tahtı kendi isteğiyle devreden ilk imparator olarak tarihe geçen, Japonya'nın eski imparatoru Akihito, 88 yaşına girmesinin ardından Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Akihito'nun en uzun yaşayan Japonya imparatoru unvanını elde ettiği bildirildi.



2019 yılında tahtı ilerleyen yaşını gerekçe göstererek oğlu mevcut imparator Naruhito'ya devreden Akihito, 200 yılı aşkın süreden bu yana hayattayken tahtı kendi isteğiyle devreden ilk imparator olarak tarihe geçmişti.



Covid-19 salgını nedeniyle, haftada iki kez İmparatorluk Sarayı içindeki bir biyoloji araştırma enstitüsünde kaya balıkları hakkında araştırma yapmak ve İmparatorluk Sarayı Hastanesini ziyaret etmek dışında dışarı çıkmaktan kaçındığı kaydedilen Akihito'nun, Covid-19 salgını ve doğal afetler konusunda da düzenli olarak bilgilendirildiği bildirildi.



​ Japonya İmparatoru Naruhito'dan salgın sonrası 'parlak gelecek' ümidi Japonya İmparatoru Naruhito 61. yaş günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgını sonrası parlak bir gelecek ümit ettiğini belirtti.

SABAH YÜRÜYÜŞLERİNİ İHMAL ETMİYOR



Eşiyle sabah yürüyüşleri yapmayı ihmal etmeyen Akihito'nun, akşam yürüyüşlerinde ise saray yakınındaki apartmanlarda yaşayan sakinleri selamladığı biliniyor. Akihito, akşam yemeklerinden sonra ise yurt dışı ziyaretlerinin fotoğraf albümlerini inceleyerek zaman geçiriyor.

TAHTI KENDİ İSTEĞİYLE DEVREDEN İLK İMPARATOR



2019 yılında tahtı ilerleyen yaşını gerekçe göstererek oğlu mevcut imparator Naruhito'ya devreden Akihito, 200 yılı aşkın süreden bu yana hayattayken tahtı kendi isteğiyle devreden ilk imparator olarak tarihe geçmişti. Tahtı devretmesinin ardından "büyük imparator" anlamına gelen "Joko" unvanını alan Akihito öncesinde ise en uzun yaşayan imparatorun 87 yaşında yaşamını yitiren Hirohito olduğu biliniyor.



Japonya İmparatoru'nun evine gizlice girdi, 2 saat sonra fark edildi Japonya İmparatoru Naruhito'nun yaşadığı Chiyoda konut kompleksine izinsiz girdiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Şahsın, 2 saatin ardından fark edildiği iddia edildi.